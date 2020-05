Lazio, il 26 maggio sui social: ironie e sfottò puniscono la Roma - FOTO

LAZIO, 26 MAGGIO SOCIAL - Il 26 maggio 2013 è ovunque: nei ricordi dei tifosi della Lazio, in quelli dei romanisti, nelle emozioni che restano anche ad anni di distanza, sui social. Soprattutto sui social. Perché nessuno risparmia nessuno e gli sfottò fioccano sulla Rete. Il faccione di Lulic è onnipresente, il piatto destro che trafisse Lobont è il flash che gira di più, della festa biancoceleste può ancora sentirsi il rumore, le voci, la gioia. Così come non smettono di invadere il web Totti e De Rossi in ginocchio, con la disperazione negli occhi della Roma. Insomma, per raccontare l'apoteosi della Lazio quel 26 maggio non servono le parole, bastano le immagini. Buona visione.

