Domenica 3 novembre va in scena l'evento "IO CI STO", una manifestazione di Basket in carrozzina presso la parrocchia SS Sacramento in Largo Agosta a Roma, organizzata dalla SS Lazio BIC. L'appuntamento è per le ore 11, e sarà l'occasione per passare una piacevole giornata in compagnia degli Audaci Boys.

