Lazio, il 5 luglio ‘87 Poli salva i biancocelesti dalla Serie C - VIDEO

Stagione1986/1987. Una Lazio data per spacciata dall’inizio del campionato, una penalizzazione pesante, -9 punti al via quando ancora le vittorie ne valevano due. Un’enormità che però non ha impedito alla squadra di Fascetti di scrivere un pezzo di storia a tinte biancocelesti. Fabio Poli è l’eroe di quel 5 luglio, che impedì di fatto ai capitolini di sprofondare nell’incubo della Serie C. Al minuto 51’ mise in rete il pallone della salvezza. La società ha voluto ricordare questa giornata con un video e una frase eloquente: “Poli decide, la Lazio è salva: glie eroi del -9 diventano leggenda”.

