Lazio, il bilancio delle amichevoli precampionato: ieri la quarta vittoria

RASSEGNA STAMPA - Ieri la Lazio è volata in Olanda dal ritiro in Germania dove ha battuto il Twente per 1-0 grazie al bellissimo diagonale di Immobile. Con quella di ieri, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le vittorie estive salgono a quattro in questo periodo di preparazione. La Lazio, da Auronzo in poi, non era andata oltre l'1-1 incappando in due pareggi contro Padova e Meppen. Spostandoci sul versante marcature, i gol segnati nelle 6 amichevoli disputate finora, la squadra di Sarri ha messo a segno 29 reti (fra cui un autogol). Il bomber dell’estate al momento è Luis Alberto il quale ha messo a segno 7 reti, sul resto del podio troviamo in seconda posizione Muriqi con 5, e in terza Caicedo con 4. Chissà se nell'ultima amichevole, che dovrebbe disputarsi sabato 14, il kosovaro riuscirà a ribaltare la situazione superando il numero 10 biancoceleste.

Lazio, martedì riprendono gli allenamenti a Formello: prevista anche un'amichevole

Lazio, la dedica di Torre Annunziata a Immobile: "Valore aggiunto per questa nazione" - FOTO

TORNA ALL'HOME PAGE