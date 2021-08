Lazio, martedì riprendono gli allenamenti a Formello: prevista anche un'amichevole

RASSEGNA STAMPA - Dopo la vittoria per 1-0 a Enschede contro il Twente, la Lazio è rientrata nella notte con un volo charter a Roma chiudendo di fatto quasi un mese di preparazione precampionato. Tre settimane ad Auronzo di Cadore, cinque giorni a Marienfeld sotto la guida di Sarri: località tedesca già nota per i ritiri con Pioli e (due volte) sotto la gestione Inzaghi.Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il tecnico di Castelfranco di Sopra concederà due giorni di riposo alla Lazio. La ripresa è fissata per martedì pomeriggio al Training Center di Formello. Rispetto al resto della squadra, è possibile che Immobile, Correa e Acerbi si allenino già domani per recuperare rispetto al resto del gruppo, essendo tornati dalle rispettive Nazionali. Infine, la società sta cercando di definire un ultimo test amichevole per sabato 14. Sarebbero le "prove generali" in vista della prima uscita ufficiale di sabato 21 a Empoli.

