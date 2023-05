Lazio, il centrocampo è il tuo vanto: il dato che lo rende unico - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È iniziato il secondo tempo di Lazio-Cremonese all’Olimpico. I biancocelesti sono andati in vantaggio nei primi quarantacinque minuti grazie alle reti di Hysaj e Milinkovic. Il serbo ha realizzato il suo ottavo gol in questa stagione e, come riporta Opta, insieme a Mattia Zaccagni e Felipe Anderson, rispettivamente a quota dieci e nove, rende la propria squadra l’unica a vantare un centrocampo così produttivo.

3 - La Lazio è l'unica squadra dei maggiori cinque campionati europei a vantare tre centrocampisti con almeno otto reti realizzate in questa stagione: Sergej Milinkovic-Savic (otto), Felipe Anderson (nove) e Mattia Zaccagni (10). Trio.#LazioCremonese — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 28, 2023

