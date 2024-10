Lazio, il Corriere dello Sport apre con Castellanos: "Provaci Taty!" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si torna a giocare in Europa. La Lazio, dopo l'esordio vincente contro la Dinamo Kiev, è chiamata a confermarsi in casa contro il Nizza per dare continuità a una serie di risultati positivi. Baroni sta delineando la formazione, le ultime riflessioni, gli ultimi dubbi, poi nella riunione tecnica farà sapere chi saranno coloro i quali scenderanno in campo dal prima e chi, invece, dovrà farsi trovare pronto dalla panchina. Tra i giocatori in dubbio c'è anche Castellanos. Nel giorno del suo compleanno il Taty spera di poter rientrare nell'undici di partenza, facendo il suo esordio dal 1' in Europa e guadagnandosi l'occasione di trovare il suo primo centro in una competizione continentale. Un appuntamento con il gol, un classico per gli attaccanti, che ha spinto il Corriere dello Sport a individuare in lui l'uomo a cui dedicare la prima pagina dell'edizione odierna. Sul quotidiano spunta dominante una 'Taty mask' accompagnata dall'invito: "Taty provaci!".