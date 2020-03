Lazio, il dott. Pulcini: "I calciatori devono stare a casa, o ci dimettiamo"

Pareri e opinioni contrastanti. La giornata di oggi ne ha riportati alcuni, creando due fazioni: da un lato chi vuole riprendere ad allenarsi (in sicurezza), dall'altro chi è per lo stop assoluto delle attività sportive fino a data da destinarsi. Nella riunione di Lega di venerdì si sono fatti portavoce di queste due correnti di pensiero rispettivamente Lotito (appoggiato da De Laurentiis) e Agnelli. Puntuale è arrivata la risposta congiunta dei medici di Serie A che, tramite un comunicato, hanno preso posizione: non si deve tornare in campo fino alla fine dell'emergenza. Il direttore sanitario della Lazio, il dottor Ivo Pulcini, ha ribadito tale imposizione ai microfoni di Radio Radio. Se dovessero rincominciare le sedute d'allenamento - dice -, i medici dei club di Serie A minacceranno di dimettersi. Ecco le sue parole: "C’è una grande preoccupazione da parte di alcuni colleghi. Per noi (alla Lazio, ndr) all’inizio è stato difficile, ma poi abbiamo avuto l’intelligenza e la comprensione di tutto lo staff che ci ha portato a prendere la decisione di mandare tutti a casa indistintamente fino al 21 marzo. Alcuni colleghi si troveranno lunedì ad affrontare i proprietari delle società che vogliono assolutamente riprendere gli allenamenti. Questo ci porta una forte preoccupazione per la tutela della salute di tutti i tesserati. Se venissero ripresi gli allenamenti allora minacceremo all’unanimità di dimetterci come responsabili delle società sportive".

