Lazio, il dubbio di Sarri per l’Empoli: chi al posto di Acerbi

Francesco Acerbi fuori per la prima partita del 2022, il difensore è in infermeria per un problema muscolare patito nell’ultima gara dell’anno scorso, quella del 22 dicembre contro il Venezia. La Lazio corre ai ripari e spera di riabbracciare il giocatore già domenica 9 gennaio per la gara contro l’Inter. Intanto Sarri studia le alternative.

DUBBIO IN DIFESA - E allora chi sostituirà Acerbi per il match contro l’Empoli? In lista ci sono Radu e Patric. Il Boss, recordman di presenze, a Venezia prima della sosta è stato uno dei migliori. Mancino, sarebbe il vice-Acerbi ideale per fare coppia con Luiz Felipe. L’altra opzione è appunto quella di rilanciare Patric. In difesa, sulle fasce, sicuri Hysaj e Marusic. Due giorni per provare la miglior soluzione.