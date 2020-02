Lazio, il Genoa tra le vittime preferite di Immobile: i numeri

GENOA - LAZIO, IMMOBILE - Immobile festeggia 30 anni, ma per lui in campo cambia poco. I momenti di svago tra candeline, sorprese e regali finiranno quando la testa tornerà sul prato per preparare la sfida al Genoa. Che è una delle sue vittime preferite in carriera: Ciro ha segnato al Grifone 8 gol in 10 partite. Meglio ha fatto solo contro Spal (9 reti in 6 gare) e Sampdoria (12 centri in 11 match). Che sia di buon auspicio per domenica.

