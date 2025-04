Lazio, il messaggio per l'arbitro aggredito: "La risposta migliore sarà..."

Un messaggio di vicinanza per Diego, l'arbitro aggredito brutalmente in mezzo al campo mentre dirigeva la partita valida per i playoff Under 17 tra Russo Sebastiano Calcio Riposto e Pedara, disputata allo stadio Luigi Averna di Torre Archirafi, in provincia di Catania. Il ragazzo di 19 anni, è stato ricoverato per lesioni nelle scorse ore e adesso si trova in ospedale in via di recupero.

IL MESSAGGIO DELLA LAZIO B- Per fargli sentire il proprio sostegno, la Lazio ha pubblicato un video sui propri canali social nel quale si alternato le parole di Zaccagni, Baroni e Gila. Il primo a esordire è proprio il capitano che si rivolge a Diego dicendo: "Ciao Diego, siamo qui in ritiro in Norvegia per la partita di domani sera. Noi giocatori, lo staff e tutto il club siamo al tuo fianco. La violenza non deve mai esistere". La parola passa poi al tecnico che aggiunge: "Mi raccomando, non mollare e torna presto in campo. Sarà questa la risposta migliore a chi ha commesso questo gesto ignobile e che tutta l'Italia ha visto con sgomento". Conclude infine Mario Gila: "Forza Diego, tutta la Lazio ti è vicina, così come il mondo arbitrale, componente preziosissima e fondamentale per tutto il movimento calcistico".