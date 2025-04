Lazio, il pari contro il Parma fa sorridere il Napoli: azzurri aritmeticamente in Champions

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, FABIANI: "SONO STATI GIORNI TRAVAGLIATI. LEGA? PIÙ DI QUALCHE DISGUIDO..." Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... VOCI DI MERCATO LAZIO, SOGNO SKRINIAR: IL DIFENSORE È TENTATO DAL RITORNO IN SERIE A Voci, sussurri e sogni di primavera. L'asse di mercato fra Italia e Francia si riaccende, e stavolta il protagonista è un nome pesante: Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da FenerbahceFanTv su X, il difensore slovacco potrebbe tornare in Serie A dopo... Voci, sussurri e sogni di primavera. L'asse di mercato fra Italia e Francia si riaccende, e stavolta il protagonista è un nome pesante: Milan Skriniar. Secondo quanto riportato da FenerbahceFanTv su X, il difensore slovacco potrebbe tornare in Serie A dopo...