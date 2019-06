Lazio, il preparatore di Correa: "Per me un amico fraterno, lo seguo ovunque"

Non solo il suo preparatore personale di fiducia, Pablo Dip è anche un amico fraterno del calciatore della Lazio Joaquin Correa. Da mesi ormai vive nella Capitale, dove si è trasferito per seguire El Tucu nella sua avventura romana. Un legame forte, per lui il numero 11 biancoceleste non è solo El Tucu, ma anche El Flaco: “Abitavamo a 50 metri di distanza, lo conosco fin da quando era un bambino. Io e mio cugino lo seguivamo ovunque", racconta Pablo in un'intervista rilascata al portale ElTucumano.com. Ora le loro vite si sono incontrate anche dal punto di vista lavorativo: "Con Joaquin collaboro da un paio di anni, quando iniziai a seguirne gli allenamenti di mantenimento durante le vacanze. Nel suo ultimo anno al Siviglia, mi occupai del suo recupero dalla pubalgia. Dopodiché mi propose di diventare il suo personal trainer”. Da poco collabora anche con Patric e Luis Alberto, due dei giocatori che più hanno stretto con Correa: "Grazie a Dio, qui ho la possibilità di lavorare sia con lui che con la sua fidanzata (Desirée Cordero, ndr), ma anche con Patric e, nell’ultimo mese, con Luis Alberto e con sua moglie”. Le prestazioni del Tucu e la sua forma fisica devastante, sono anche merito suo.

LAZIO - INZAGHI, I DETTAGLI

SPAGNA, PROBLEMI COL FISCO PER DIEGO COSTA

TORNA ALLA HOMEPAGE