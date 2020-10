Lazio, il primo giorno di Andreas Pereira: il calciatore si allena a Formello

È cominciata ufficialmente l'avventura di Andreas Pereira con la maglia della Lazio. Nella giornata di ieri infatti, il calciatore ex Manchester United ha vissuto la sua prima giornata a Formello, riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei. Campi liberi, gli allenamenti riprenderanno solamente oggi alle 15.30, dopo il riposo concesso da Simone Inzaghi, ma il brasiliano si è allenato insieme a Muriqi e Luiz Felipe, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, in attesa di aggregarsi ai nuovi compagni. Non c'è tempo da perdere per Pereira che vuole conquistare in fretta la Lazio e i suoi tifosi.

