Lazio, il resoconto di tutti gli impegni dei biancocelesti con le loro Nazionali

Sono terminati nella serata di ieri tutti gli impegni dei biancocelesti impegnati con le rispettive nazionali. Ottimo risultato da parte di Francesco Acerbi impegnato per novanta minuti sia nel match contro la Polonia che in quello contro la Bosnia: 180’ per il difensore della Lazio. 270’ sono invece quelli che ha portato a casa Vedat Muriqi: sempre in campo in tutte e tre le gare con il Kosovo, Albania, Slovenia e Moldavia, e anche due reti segnate. 90 minuti invece per Adam Marusic e la soddisfazione della promozione in Lega B del suo Montenegro che ha battuto per 4-0 Cipro. Minuti di gioco anche per Akpa Akpro nel pareggio maturato tra Costa D’Avorio e Madagascar gara valida per la qualificazione alla prossima Coppa d’Africa. Solo panchina invece per il Tucu Correa con la sua Argentina.