Lazio, il Senegal convoca Boulaye Dia: la lista completa - FOTO

I prossimi due impegni della Lazio, stasera contro il Viktoria Plzen e domenica contro il Bologna, saranno gli ultimi prima della sosta per le nazionali pe ri biancocelesti. Baroni avrà più tempo per lavorare con i suoi, ma dovrà fare a meno dei convocati.

Dopo la convocazione di Guendouzi, è arrivata la conferma per un altro biancoceleste: infatti, anche Boulaye Dia dovrà lasciare Roma per andare a giocare con il suo Senegal e aiutarlo nelle qualificazioni ai mondiali. In particolare, Dia e i suoi compagni dovranno vedersela contro il Sudan e il Togo, rispettivamente il 22/03 e il 25/03.

