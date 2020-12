Lazio, il sergente in missione sulla neve: Milinkovic si cimenta con gli sci - FOTO

Ricaricare le pile per affrontare il 2021: questa la missione del sergente biancoceleste. Milinkovic, dopo un'annata ricca di impegni, ha deciso di staccare un po' la spina per tornare sul campo al top. Senza abbandonare l'attività fisica, ovviamente. Il serbo è infatti in vacanza con la sua dolce metà, intento a cimentarsi con gli sci. Lo si evince dal suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una storia che lo ritrae con l'apposita maschera insieme alla fidanzata. Un buon modo per restare in forma: il sergente, poi, sarà pronto a rientrare alla base.