Lazio imbattuta per 4 gare consecutive: mai successo dopo il lockdown

Borussia Dortmund, Bologna, Bruges e Torino. Quattro partite, tre vittorie e un pareggio. Con la clamorosa rimonta 4-3 in trasferta contro il Toro, la Lazio ha centrato il quarto risultato utile consecutivo. Un dato nuovo per i biancocelesti, che dopo il lockdown della scorsa stagione non erano mai riusciti a rimanere imbattuti per 4 gare consecutive. Il successo di ieri proietta la Lazio all'ottavo posto in classifica, al pari della Sampdoria, in piena corsa Champions.

