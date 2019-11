Lazio, Immobile a quota 15 gol: in Europa solo un altro attaccante ha fatto meglio

La Lazio ha perso 2 a 1 con il Celtic. Una beffa che è arrivata proprio sul gong finale, dopo un errore di Berisha che ha spalancato le porte al club scozzese. La rete biancoceleste, manco a dirlo, è stata realizzata da Ciro Immobile. Il suo marchio c'è sempre, non ha intenzione di perdere il ritmo. Nell'amarezza della sconfitta, il bomber partenopeo può sorridere alla luce di un altro dato. Con il gol di oggi, infatti, ha raggiunto quota 15 in stagione piazzandosi alle spalle del solo Lewandoski (21). Il polacco è attualmente primo in questa classifica, che tiene conto delle reti realizzate in tutte le competizioni. Immobile si inserisce prepotentemente nel pantheon dei migliori marcatori europei nei cinque campionati principali. E la stagione è ancora lunga.

