Lazio, Immobile è inarrestabile: segna ancora con il Besiktas! Che numeri...

Non lo riescono a fermare, sembra essere tornato quello di qualche anno fa. Ciro Immobile in Turchia ha trovato una nuova vita, forse anche nuove motivazioni e ambizioni. 'The King' nella giornata di ieri ha portato ancora una volta il Besiktas alla vittoria (la quinta in 6 partite, stona il pareggio europeo contro Lugano, poi battuto 5-1 al ritorno), segnando una delle due reti nel 2-0 complessivo contro il Sivasspor. I numeri evidenziano un dominio dell'ex bomber e capitano della Lazio che, da quando ha messo piede a Istanbul, ha realizzato 7 gol in 6 partite giocate, vincendo il suo primo trofeo nella finale di Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray, vittoria alla quale ha contribuito segnando una doppietta.