Lazio, Immobile e la sua doppietta flash: è dietro solo a Simone Inzaghi

Ciro Immobile ci ha messo 180 secondi per decidere la partita contro il Celtic. In 3 minuti totali ha realizzato i due gol che hanno permesso ai biancocelesti di passare il turno in Champions League. In termini di 'doppiette flash', però, non è stato il più veloce nella storia della Lazio: meglio di lui ha fatto il suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Infatti, l'attuale tecnico dell'Inter, nelle famose quattro reti del 5-1 contro il Marsiglia, ci ha messo solamente 85 secondi a segnare il secondo e il terzo gol. Per una delle poche volte nella sua carriera, il numero 17 non è al primo posto di una statistica. A riportarlo è SkySport.