Lazio, Immobile è una garanzia: sempre in gol alla ripresa

Ripresa e Ciro Immobile sembrano da sempre andare a braccetto: l’attaccante laziale, capocannoniere della Serie A con 27 gol a +6 da Ronaldo, ha sempre segnato alla ripresa del campionato.

GARANZIA – Proprio a Bergamo, dove la Lazio domani riprenderà il suo cammino, l’ex Dortmund realizzò il primo centro stagionale biancoceleste nell’estate del 2016. Stessa sorte toccò al Crotone, a cui Immobile segnò nel gennaio 2017 in casa, dopo la sosta natalizia, e nella seconda giornata del campionato 2017/2018, in casa del Chievo. Sempre in quella stagione, il bomber siglò il primo gol dopo la pausa invernale a Ferrara, nel roboante 6-2 rifilato agli spallini. La prima partita del campionato 2018/2019, si aprì all'Olimpico con un suo gol, un sinistro dopo una splendida finta su due difensori del Napoli, così come la prima di quest’anno, a Marassi contro la Samp. A chiudere questa statistica curiosa quanto importante, la doppietta dell’attaccante di Torre Annunziata a Brescia di gennaio. L’Atalanta è dunque di nuovo avvisata: ripresa è sinonimo di gol, per Ciro Immobile e per la Lazio.

