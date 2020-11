Lazio, Immobile: “Grazie a tutti per i messaggi, mi avete fatto sentire meno solo” - FT

Giorni difficili per Ciro Immobile e per la Lazio. L'attaccante è stato infatti preso di mira da parte di media e non solo per il caos legato ai tamponi che sta tenendo banco da ormai una settimana. Dopo il messaggio di oggi il bomber biancoceleste ha voluto anche ringraziare tutte le persone che gli sono state accanto in queste ore: "Volevo ringraziare tutti perché in queste ore non solo la mia famiglia, che ovviamente è sempre accanto a me, ma tutti mi avete fatto sentire meno solo per tutte le accuse ingiuste che mi sono arrivate. Mi sono arrivati tanti messaggi da persone che hanno pensato soprattutto alla mia salute e a quella dei miei cari, mentre altro non hanno perso occasione per attaccare la mia persona con accuse che vanno sul personale e non c'entrano niente con la vicenda. Grazie davvero".

