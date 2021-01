Lazio, Immobile non si ferma più: il dato sui gol segnati - FT

Non si ferma più Ciro Immobile. Il gol contro la Fiorentina è il quindicesimo di fila realizzato nelle ultime quindici partite. Come riporta Lazio Page infatti, escludendo la gara con il Verona, l'attaccante è sempre andato in gol negli ultimi quindici incontri. Questa striscia realizzata è la seconda più lunga della sua carriera dopo i 17 gol in 15 partite dello scorso anno (tra Spal-Lazio 09/19 e Lazio-Udinese 12/19), rimanendo però a secco contro Inter e Celtic.

