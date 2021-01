Parma, Liverani esonerato. D'Aversa è arrivato a Collecchio

AGGIORNAMENTO ORE 11.25 - Il ritorno di Roberto D'Aversa sulla panchina del Parma è praticamente cosa fatta, manca solo l'ufficialità. Come riporta gianlucadimarzio.com, dopo l'esonero di Liverani, mister D'Aversa è già arrivato al centro sportivo di Collecchio e il suo staff si trova già all'interno.

Era nell'aria, Fabio Liverani non sarà più l'allenatore del Parma. Un periodo di grande difficoltà per l'ex Lazio, che è stato quindi sollevato dall'incarico. Questo il comunicato del club: "Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera". Il presidente Krause ha speso alcune parole per l'ormai ex tecnico: "Questa mattina abbiamo informato Fabio Liverani della decisione di separarci da lui come nostro allenatore. Voglio esprimere la mia più profonda gratitudine a Fabio per il suo duro lavoro e la sua leadership". Si attende Roberto D'Aversa, che torna quindi sulla panchina ducale dopo essersi lasciato male con la società. Ha però ricevuto la benedizione del patron Krause e dell'area tecnica, con cui ha riallacciato i rapporti. Oggi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale. La Lazio giocherà proprio con il Parma domenica 10 gennaio, alle ore 15:00.