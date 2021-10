Lazio, Immobile passione videogiochi: "Ecco perché ho creato un team virtuale". Poi sull'infortunio...

Ciro Immobile ha due passioni: la prima è ovviamente il calcio e la seconda i videogiochi. L'attaccante della Lazio spesso anche sui social ho mostrato quanto nelle ore libere gli piaccia passare il tempo con il joystick in mano. Tra un allenamento per recuperare dall'infortunio e un po' di meritato riposo il numero 17 oggi in diretta su Twitch ha spiegato anche la nascita del suo team virtuale GL17CH: "Perché ho deciso di fondare un team? Tutto è partito con due amici e mio fratello. Durante il lockdown l’idea si è trasformata in possibile realtà. Fatte le cose burocratiche ci siamo mossi per cercare ragazzi. Abbiamo scelto i giochi che ci piacciono come Fifa, Call of Duty, GTA, Formula 1 che mi piace tantissimo. Il tiro a giro? Non sono bravo, quello è roba di Insigne. Sempre buono avere due Acerbi in squadra, ma Fifa non ce lo permette (ride, ndr)".

INFORTUNIO - "Purtroppo non ho nulla da fare, ho avuto questo piccolo infortunio, ma stiamo recuperando. Sto bene, cercheremo di recuperare il prima possibile, questo fa parte del nostro lavoro. Vado due volte al campo per recuperare prima".

