Lazio, Immobile punta Higuain: in ballo il record di gol in Serie A

Ciro Immobile punta il record di Gonzalo Higuain. C’è un obiettivo nella testa dell’attaccante della Lazio, ma non un’ossessione: diventare il giocatore con più gol in una stagione di Serie A. Lo scettro è del Pipita, che nella stagione 2015/2016 andò in rete 36 volte. Ciro può superarlo, dopo 13 giornate è addirittura in testa: 15 gol contro i 10 dell’ex Napoli. Che però si scatenò soprattutto nel finale di stagione: a questo punto aveva siglato 10 reti. Immobile viaggia ad un ritmo impressionante con la media di 1,15 gol a partita. Può farcela con l’aiuto di tutti. E vuole anche migliorare il suo personale dato, quello dei 29 centri nella stagione 2017/2018, la più prolifica in Serie A.

Pubblicato il 26/11 alle 8.15