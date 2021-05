Lazio, Immobile si lascia Cairo alle spalle e pensa alla Nazionale: “Non vedo l’ora” - FOTO

Torino e polemiche ormai alle spalle. Ciro Immobile ha voltato subito pagina dopo quanto accaduto nella serata di ieri a seguito dello 0-0 dell'Olimpico. Domenica l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo, poi la mente sarà solo alla Nazionale in vista degli Europei che prenderanno il via l'11 giugno. Intanto gli azzurri dal 24 maggio andranno in ritiro in Sardegna e il 26 sfideranno in amichevole il San Marino. Il bomber biancoceleste è pronto per questa nuova avventura come testimonia la sua storia su Instagram con la foto dei convocati del ct Mancini: "Non vedo l'ora!".

