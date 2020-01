Lazio, Immobile stellare: nessuno come lui nel 2020, staccati CR7 e Aguero

Un inizio di 2020 stellare per Ciro Immobile. Il bomber della Lazio, dopo essere rimasto a secco nelle ultime tre gare del 2019, ha iniziato l'anno nuovo con la marcia giusta. Due reti al Brescia, i centri con Napoli e Cremonese e poi la tripletta di sabato alla Sampdoria lo hanno fatto salire a quota sette in questo gennaio stellare. Prendendo in esame campionato e coppe dei migliori 15 campionati al mondo, nessuno ha retto il ritmo dell'attaccante biancoceleste. Nemmeno Cristiano Ronaldo ha saputo fare altrettanto anche se, con la doppietta al Parma, è salito a 6. Insieme al portoghese c'è anche Sergio Aguero, anche lui un gradino sotto a Ciro. Fermo a cinque c'è poi Dembélé del Lione. Il centravanti di Torre Annunziata è già arrivato a 26 centri in stagione che gli permettono di essere in vetta alla classifica marcatori e in quella della Scarpa d'Oro. Immobile non vuole fermarsi e ha messo nel mirino i 36 gol di Higuain del 2016. Sarebbe bello superare l'argentino e riscrivere ancora le statistiche e la storia. Ciro ci proverà e la Lazio è pronta ad aiutarlo in questa impresa.

