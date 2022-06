Lazio, Impallomeni approva: "Marcos Antonio è un gran colpo"

Marcos Antonio, è il primo colpo della Lazio in questo mercato, un colpo approvato dall'ex calciatore Stefano Impallomeni...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Oggi è il giorno di Marcos Antonio, l'attenzione dei tifosi della Lazio è tutta sul centrocampista arrivato a Roma questa mattina. Sul classe 2000 aleggia un velo di gioia, mista a curiosità, per un profilo di cui si parla un gran bene e che molti aspettano solo di vedere in campo. A promuovere l'acquisto della Lazio è stato l'opinionista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ai microfoni di TMW Radio:

"Grande colpo in prospettiva, è un 2000 e ha già buona esperienza e personalità. E' stato pagato 8 milioni, ecco perché è un grande colpo. Ci sarà l'adattamento, è vero, ma è svelto, un brasiliano e a quell'età hanno già una certa maturità. De Zerbi ne ha sempre parlato bene, inoltre la Lazio può farlo giocare anche come mezzala. Conquisterà i tifosi della Lazio. La società sta costruendo qualcosa di funzionale, a fari spenti. Questo acquisto lascia presagire qualcosa di buono. Non deve sbagliare la coppia dei centrali difensivi. Da lì nasceranno le fortune o le sfortune della squadra il prossimo anno".