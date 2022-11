Lazio, Impallomeni: “Niente panico, ora c’è il derby. Si sta perdendo..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio saluta definitivamente l’Europa League dopo la sconfitta rimediata ieri nella gara contro il Feyenoord. Seconda delusione di fila se si tiene conto anche di quella in campionato con la Salernitana. Risultati amari che lasciano riflettere e che preoccupano un po’ in vista del derby di domenica. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Stefano Impallomeni: “La Roma ha vinto con merito, Mourinho ha cambiato la squadra nel secondo tempo, ha avuto più talento e strappi. La Lazio è stata sfortunata, è entrata in un nervosismo inspiegabile. Se non si innervosiva, vinceva con la Salernitana e anche ieri. Non deve farsi prendere dal panico, ora c'è il derby. Mourinho ha aperto la schermaglia dialettica e deve reggerla. Le partite più importanti sono quelle del prossimo weekend, è uno snodo psicologico importante per alcune”

SARRI - “La Lazio ha la rosa corta. Sarà però sempre molto pericolosa. Alcuni giocatori devono ancora crescere. Si sta perdendo dietro a un nervosismo inaccettabile. Si possono perdere le partite, ma non così. È autolesionismo. E poi Sarri non ha una rosa profonda, la Roma sì”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

FORMELLO - Lazio, solo palestra al rientro: Sarri pianifica la vigilia-derby

Lazio, Mimun: “Dieci giorni fa facevamo questo. Ora siamo in crisi e…” - FOTO