Lazio, Impallomeni titubante: “Ha gli uomini contati. Credo che…”

Si è conclusa ieri la quinta giornata di Champions League, oggi tocca all’Europa. Tra le italiane in campo, c’è la Lazio che affronterà il Midtjylland alle 18:45 all’Olimpico. A proposito dei biancocelesti si è espresso, ai microfoni di TMW, Stefano Impallomeni. Queste le sue sensazioni sul percorso della squadra di Sarri: “Se può entrare nella lotta? Può accadere, ma non ha profondità di rosa come le altre. L'Inter invece ha ritrovato una magia. La Lazio potrebbe entrarci, ma ha gli uomini contati".

