Lazio, Impallomeni: “Vi dico la mia su Casale. Tare? È uno dei migliori e…”

La Lazio si prepara ad accogliere Niccolò Casale, quarto rinforzo portato dalla dirigenza alla corte di Sarri in questa finestra di mercato. Ai microfoni di TMW, l’ex calciatore Stefano Impallomeni ha così commentato l’arrivo del difensore: “Casale è un altro buon acquisto. Se non dovessero andare via Milinkovic e Luis Alberto è uno di quelli che potrà fare bene”. Sulla questione Tare – Lotito ha poi aggiunto: “Tare è uno dei migliori in circolazione e non avrebbe difficoltà nel trovare un altro club. Ma non credo che Lotito se lo lasci sfuggire, nonostante ci siano state delle frizioni. Io vedo l'Inter attualmente in vantaggio sulle altre, ma credo che anche la Juve voglia fare le cose in grande, vogliono migliorare Milan, Roma, Napoli e la Lazio è lì. Se lascia andar via Tare, Lotito sbaglia"

