Lazio, in casa Immobile il Natale è già arrivato: il tenero post social - VIDEO

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Natale è alle porte ma in casa Immobile l’atmosfera natalizia è già arrivata. La casa del bomber della Lazio è stata già addobbata a dovere, come ha mostrato la moglie Jessica più volte sui social, e oggi per tutta la famiglia è arrivato il momento delle foto. Saranno delle festività ancor più speciali visto l'arrivo del piccolo Andrea, l'ultimo nato della coppia dopo Michela, Giorgia e Mattia. Sui social lady Immobile ha postato alcuni scatti che li ritraggono insieme e la dedica: "Il mio sogno più grande".