Lazio, in casa voli alto: quinta forza per duelli aerei vinti

A tutte le squadre servono centimetri per far valere il fisico. Soprattutto nella propria area di rigore quando bisogna difendere, ma anche quando si cerca di far male all'avversario dalla metà campo in su. E la Lazio può contare su elementi niente male: Milinkovic e Acerbi su tutti, ma anche Parolo e Leiva sono molto abili a fare diga sulle palle alte. In una classifica stilata in relazione a questo dato, i biancocelesti si posizionano quinti per quanto riguarda le partite disputate in casa. La percentuale è di 52,3% di duelli aerei vinti, sul podio si trovano Roma (57,7%), Udinese (54,2%) e Cagliari (54%).

LAZIO, LE PAROLE DI LOTITO

LAZIO, ULTIMA CHANCE PER LUKAKU

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE