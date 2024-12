Lazio, in Coppa Italia nessun problema di lista: cosa dice il regolamento

TUTTOmercatoWEB.com

È un tour de force quello che attende la Lazio nelle prossime settimane. I biancocelesti dovranno affrontare 5 gare in 15 giorni, con una rosa che inizia a ridursi per colpa delle defezioni. Nei momenti di difficoltà bisogna rendere le necessità delle virtù, e chissà che Baroni non la pensi allo stesso modo. Giovedì arriva il Napoli per gli ottavi di finale di Coppa Italia, una competizione più "elastica" di altre. Infatti, stando al regolamento, tutti i calciatori tesserati dai club potranno essere impiegati. "Alle gare della Competizione possono prendere parte tutti i calciatori tesserati federalmente per le singole Società, nel pieno rispetto di tutte le formalità e modalità previste per la disputa delle gare dei relativi Campionati. A scanso di ogni possibile dubbio interpretativo relativo a quanto precede, si precisa che non si applicano alla Competizione le norme che disciplinano il numero massimo di calciatori utilizzabili nei singoli Campionati eventualmente in vigore nella stagione di riferimento", questa la parte del regolamento interessata.

Un dettaglio non da poco, soprattutto considerando le problematiche per le liste in competizioni come Serie A ed Europa League. Baroni quindi, se vorrà, potrà attingere anche dai giocatori attualmente non inseriti nelle altre liste come Hysaj, Akpa Akpro e Basic.