Lazio in Europa League: data del sorteggio e possibile fascia

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Manca ormai pochissimo al sorteggio della fase a gironi dell'Europa League che vedrà la Lazio protagonista. L'appuntamento è per venerdì 26 agosto alle ore 13:00 ad Istanbul in Turchia. La formazione romana allo stato attuale dovrebbe partire in prima fascia, insieme a Manchester United, Arsenal, Roma e Sporting Braga. Tutto però dipenderà dall'esito dell'ultimo turno di qualificazione di Champions League ed Europa League. Al momento del sorteggio infatti si partirà con il Ranking Uefa della stagione 2022/2023 e si perderanno i punti della stagione 2017/2018 in cui la Lazio ne aveva guadagnati ben 17.000 in virtù del lungo cammino in Europa League, conclusosi ai quarti di finale nell'amara serata di Salisburgo. Per effetto di ciò i biancocelesti perderanno diverse posizioni e da 53.000 passeranno a 36.000 (a cui però va aggiunto il coefficiente per nazioni). Una situazione che potrebbe comportare uno slittamento nella seconda urna (ogni fascia è composta da 8 squadre) qualora dovessero retrocedere contemporaneamente dai play off di Champions League Benfica, Rangers, Stella Rossa e Dinamo Zagabria. In Europa League l'unica insidia è rappresentata dall'Olympiakos con cui nel caso ci sarebbe una situazione di parità. Il maggior coefficiente dell'Italia rispetto alla Grecia dovrebbe comunque garantire alla Lazio di essere un gradino sopra del club ellenico. Insomma, una concatenazione piuttosto difficile, ma non impossibile. A prescindere da ciò, Sarri sa bene che l'Europa League è una vetrina importante e che a prescindere dagli avversari bisogna puntare al primo posto nel girone, in modo tale da poterla riprendere direttamente a marzo con gli ottavi di finale.