Lazio, in Olanda per sfidare il Feyenoord: Vecino ritrova un amico - FOTO

La Lazio è volata in Olanda, a Rotterdam. È tutto pronto per la “finale” di oggi contro il Feyenoord, i biancocelesti sono carichi e determinati al raggiungimento dell’obiettivo. Ieri nel pomeriggio hanno avuto l’opportunità di respirare un po’ l’atmosfera che li accompagnerà al fischio d’inizio, con il consueto walk around nello stadio che ospiterà il match. Al rientro in hotel, la squadra ha potuto distendere i nervi e concedersi qualche attimo di tranquillità e qualcuno ne ha approfittato per fare due chiacchiere con un vecchio amico. Matias Vecino ha incontrato Matias Jones, centrocampista uruguaiano dell’HHC Hardenberg, società olandese. Il momento è stato immortalato e poi condiviso tramite i rispettivi profili Instagram, questo quanto si legge nella story: “Bella rimpatriata amico”.

