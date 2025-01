Lazio, in prova un classe 2009 dal Trastevere: ecco chi è

La Lazio vuole rinforzarsi in questo mercato di gennaio, ma il progetto riguarda anche il settore giovanile. Angelo Fabiani è stato chiaro: "In Primavera non ci sono giocatori pronti che possono aiutare Baroni. Questo potrà avvenire solamente nel giro di qualche anno. Al momento non è così, non bastano i buoni risultati passati per essere pronti nell'immediatezza". La ricostruzione riparte quindi anche dal basso, ed è proprio per questo che si cercano profili che possano rinforzare anche le giovanili biancocelesti. Infatti, stando a quanto riportato dalla Gazzetta Regionale, un giovane trequartista del Trastevere avrebbe attirato le attenzioni della Lazio. Si tratta di Carlo Nunziato, classe 2009 che è stato chiamato dal club capitolino per un provino. Nunziato è reduce da un ottimo inizio di stagione, durante la quale ha collezionato 8 reti in 13 presenze.