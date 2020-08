Lazio, in Spagna sono sicuri: Luis Alberto e David Silva si sono sentiti telefonicamente

In casa Lazio si continua a parlare della suggestione David Silva. La dirigenza biancoceleste avrebbe fatto recapitare un'offerta, che il classe '86 ex Manchester City starebbe seriamente prendendo in considerazione. I media spagnoli sono sicuri del tempo che si sta prendendo lo spagnolo per riflettere sulla proposta capitolina, così come sono convinti di una chiamata con Luis Alberto. I due calciatori, riporta la rassegna stampa di Radiosei, si sarebbero sentiti telefonicamente qualche giorno fa. Normale consuetudine tra due amici che si conoscono da tempo, ma l'argomento della conversazione, questa volta, sarebbe stata proprio la Lazio, l'ambiente, la città e tutto ciò che interessa a un calciatore che sta valutando una possibile proposta. David Silva ci sta pensando, e Luis Alberto vuole togliergli ogni dubbio.

