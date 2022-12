Lazio, inizia il ritiro in Turchia: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

Oggi inizia il ritiro della Lazio in Turchia. Alle 15 la squadra partirà da Fiumicino direzione Antalya: una volta sbarcati si raggiungerà Manavgat, costa mediterranea della Turchia, dove i biancocelesti rimarranno fino a sabato 17 dicembre. Come riporta la rassegna di RadioSei, due sono le sfide amichevoli programmate, contro Galatasaray e Hataysport. Da oggi Sarri ritroverà il gruppo al completo, si riaggregheranno Milinkovic e Vecino, i due laziali impegnati nel Mondiale in Qatar. Anche loro faranno parte della lista dei partenti alla volta di Antalya.

TEST - Due le amichevoli in programma: la prima domani alle 16 contro il Galatasaray (diretta Dazn). Un impegno probante per i ragazzi di Sarri che di fronte si troveranno Mertens, Icardi, Mata, Torreira e Muslera, l'ex di turno visto in biancoceleste dal 2007 al 2011. Per la seconda amichevole contro l'Hatayspor, in programma il 16, deve ancora essere definita la piattaforma dove sarà trasmessa.

