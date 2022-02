Lazio, iniziare la settima nel modo giusto: la carica social del club – FOTO

Non poteva iniziare in modo migliore la settimana per i biancocelesti, dopo la vittoria al Franchi. Un vero e proprio show dei ragazzi di Sarri che hanno sconfitto i rivali per 3 a o, i gol di Immobile e Milinkovic e poi l’autorete di Biraghi che è stata la ciliegina sulla torta. Le aquile sono già in campo per preparare il match di Coppa Italia contro il Milan, in programma mercoledì alle 21 e sicuramente il successo di sabato sarà uno stimolo per affrontarlo al meglio. La società ha augurato ai tifosi un buon inizio settimana con il consueto "Monday motivation" e non poteva non farlo con una foto di uno dei protagonisti della sfida contro i viola: King Ciro.

