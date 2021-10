Lazio - Inter, Bergomi sul gol di Felipe Anderson: "Cosa dire nelle scuole calcio?"

Continua a far discutere giornalisti e addetti ai lavori il gol segnato da Felipe Anderson con Dimarco a terra in Lazio - Inter. Durante il Club di Sky Sport, Beppe Bergomi ha detto la sua sull'episodio: "Io alleno i ragazzi delle scuole calcio. Oggi al campo ho chiesto loro di fermarsi per un uomo a terra e mi hanno risposto che ieri a Lazio - Inter non è successo. Non ho saputo cosa rispondere". Forse la risposta giusta dovrebbe toccare alcuni temi dell'episodio in questione, come il fatto che Lautaro stesso non si sia fermato ma abbia tentato il tiro in porta, le lunghe perdite di tempo fatte ad arte su ogni contatto (di cui ci si lamenta solo quando non se ne trae vantaggio) o il fatto che il regolamento da applicare sia molto chiaro. Oppure, più semplicemente, si potrebbe ricordare che nelle scuole calcio si gioca per divertirsi, non per professionismo.

