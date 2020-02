Lazio - Inter, de Vrij: "Tutti vorrebbero giocarla". Ma i precedenti...

Domenica prossima sarà Lazio - Inter, sfida determinante ai vertici della classifica. Al termine del derby di Milano, ai microfoni di Sky, ha parlato l'ex biancoceleste de Vrij: “Abbiamo dimostrato la nostra forza caratteriale, non solo nel gioco. Queste partite richiedono voglia e grinta, noi le abbiamo avute. La Lazio? Siamo tutti lì in classifica, le tre squadre in vetta stanno girando bene. Sarà una partita bellissima che tutti vorrebbero giocare, siamo contenti di poterlo fare". Sicuramente un'atmosfera speciale accoglierà le due squadre in campo, nel catino bollente dell'Olimpico. Una sfida di cartello che, come ha detto l'olandese, tutti vorrebbero vivere. Lui, in realtà, per ben 3 volte da quando veste la casacca dell'Inter ne ha fatto a meno: una volta ha guardato il match dalla panchina, le altre due era completamente out. Ha giocato l'ultima, questo settembre, in campionato. Ma a San Siro. Per la prima volta de Vrij giocherà all'Olimpico contro la sua ex squadra. La Lazio lo aspetta. Così come i tifosi biancocelesti, memori di quel Lazio - Inter che costò alla squadra di Inzaghi il quarto posto.

