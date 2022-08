Lazio-Inter, ecco quando partirà la vendita dei biglietti: data e ora

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'esordio stagionale è stato indimenticabile, sia dal punto di vista del risultato e del rendimento, che da quello dell'atmosfera. Uno stadio pieno ha condotto la squadra alla vittoria, sostenendola nei momenti più difficili, come in quelli finali, in cui era in vantaggio. La speranza, ora, è che nella prossima sfida in casa si possa replicare quanto di bello visto sugli spalti e, per questo, non solo ci sarà la possibilità di abbonarsi fino a dopodomani, ma dal 19 Agosto partirà anche la vendita libera della partita tra Lazio e Inter. Tramite una nota ufficiale, infatti, la società biancoceleste ha fornito tutti i dettagli inerenti l'uscita dei biglietti:

"La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 16:00 di venerdì 19 agosto saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato LAZIO - INTER in programma venerdì 26 agosto alle ore 20:45"