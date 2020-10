Lazio - Inter, Fares rileva Marusic: esordio in biancoceleste per l'ex Spal

Il 35' di Lazio - Inter è un minuto importante per Mohamed Fares. L'ex Spal rileva l'infortunato Marusic ed esordisce in maglia biancoceleste. Dopo l'entrata di ieri nella lista dei 25 consegnata alla Lega, l'esterno assaggia subito il prato dell'Olimpico. Una nuova freccia per mister Inzaghi.

