Lazio - Inter, Iachini: "Felipe Anderson ha fatto quello che doveva fare"

Lazio - Inter è diventata argomento di discussione rispetto all'azione che ha portato al 2-1 di Felipe Anderson. Il tutto nonostante il regolamento sia chiarissimo e il fatto che la prima squadra a proseguire con Dimarco a terra sia stata l'Inter (Lautaro sarà anche stato di spalle al compagno, ma Darmian, Correa, Vecino e Dumfries avevano visto benissimo Dimarco). L'ex tecnico della Fiorentina Beppe Iachini su TMW Radio ha così risposto alla domanda se da allenatore se la sarebbe presa più con Felipe Anderson o Dimarco: "Con nessuno dei due. Anderson ha fatto quello che doveva fare. La palla ce l'aveva l'Inter, Lautaro non lo ha visto ma è andato avanti. I giocatori potevano fermarsi, ma anche no. I giocatori dell'Inter avevano tutto il modo per recuperare l'azione".

LAZIO, IL REPORT DELLA RIPRESA A FORMELLO

LAZIO, RADU VERSO L'ESORDIO STAGIONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE