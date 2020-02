Lazio - Inter, Inzaghi: "Con questi ragazzi è un'emozione continua. E su Milinkovic..."

Un'altra vittoria storica per la Lazio, che affonda l'Inter ed effettua il sorpasso. Ai microfoni di Sky ha parlato del match Simone Inzaghi: “Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra forte. Stiamo tenendo un grandissimo ritmo, abbiamo meritato di vincere. Il primo tempo eravamo tanto convinti di vincere che abbiamo preso qualche ripartenza evitabile. Ho fatto in ogni caso i complimenti alla squadra, dicendogli che giocando in quel modo avremmo potuto ribaltare il risultato. Ora sono tutte partite pesanti, i ragazzi hanno fatto una settimana importante. Nel riscaldamento di stasera li ho visti un po’ contratti, gli ho detto di stare tranquilli e mettere in campo quello che avevamo preparato. Scudetto? Guardando la classifica è normale parlarne, noi sappiamo il cammino che abbiamo fatto in questi anni. Ora siamo lì e dobbiamo continuare a rimanerci, sapendo che ogni domenica il campionato crea tantissime insidie. Se i miei ragazzi mi vogliono bene? Credo di sì, da quattro anni stiamo insieme e tra noi c’è un grande rapporto. Per me è un’emozione continua, lo scorso anno ci hanno criticato per l’ottavo posto. Dovevamo centrare l’obiettivo Coppa Italia e lo abbiamo fatto”.

LE SCELTE - “Sapevo dall'inizio che Lazzari e Correa sarebbero stati cambi importanti in corsa. Lautaro e Lukaku hanno sempre dato problemi a tutti, abbiamo preparato la partita per arginarli. I ragazzi sono stati bravi a mettere pressione a due attaccanti che oggi hanno fatto meno di altre domeniche. Caicedo o Correa? Guardo tanto gli allenamenti, Correa sta sempre meglio dopo il problema al polpaccio. Ieri avevo un dubbio, però questa per me era la partita di Caicedo. Correa è un nostro top player, sta tornando quello di prima. Se dimostrerà di essere al 100% probabilmente a Genoa giocherà dall’inizio. Oggi ci mancava il nostro capitano, ma sia Jony che Marusic non hanno fatto rimpiangere Lulic. Questo gruppo ha avuto qualche infortunio, qualche squalifica. Alla fine però in campo siamo sempre equilibrati e otteniamo risultato.”

MILINKOVIC - “Su di lui le aspettative si sono alzate tantissimo, non dimentichiamo che gli chiedo tanta quantità oltre alla qualità. Lui non ha mai fatto problemi, è volenteroso e lavora per la squadra. A volte gli chiedo qualche sacrificio in più, ha fatto tante gare ottime in cui magari non ha segnato e ha avuto meno risalto”.