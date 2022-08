Lazio - Inter, Milinkovic impressionante: ecco la statistica - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

All'Olimpico si sono conclusi i primi 45 minuti di Lazio - Inter. Una gara intensa, senza esclusione di colpi in cui le squadre non si stanno di certo risparmiando in campo. I biancocelesti al momento sono in vantaggio sui nerazzurri, a siglare il gol che ha sbloccato il risultato è stato Felipe Anderson servito da un super Sergej Milinkovic Savic. Il serbo è ormai imprescindibile per il tecnico e per i suoi compagni, lo ha dimostrato negli anni e soprattutto la stagione passata che ha concluso raggiungendo la doppia cifra sia in reti sia in assist. A proposito di questi ultimi con quello di oggi, come riporta Opta Paolo, il centrocampista ha raggiunto quota 13 passaggi vincenti dall'inizio dell'annata scorsa in Serie A. Considerando questo lasso di tempo, nessuno ha fatto meglio di lui nei maggiori cinque campionati europei.

13 - Sergej Milinkovic-Savic ha fornito 13 assist dall'inizio della scorsa stagione in Serie A: nessun centrocampista ha servito più passaggi vincenti nel periodo nei maggiori 5 campionati europei. Pittore.



13 Milinkovic-Savic

13 Bourigeaud

13 Kimmich#LazioInter pic.twitter.com/7DhuBgVcMj — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 26, 2022

