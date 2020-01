Lazio, Inzaghi a Brescia con il favore dei precedenti: la prima del'anno gli sorride

Archiviato il 2019, con otto vittorie consecutive e due trofei, la Lazio inaugurerà il suo 2020 domenica cinque gennaio a Brescia. Inzaghi, per ottenere un altro importante successo in chiave Champions al Rigamonti, punterà anche sui precedenti. Come riporta l’Agenzia Ufficiale biancoceleste, il tecnico vanta tre vittorie su tre nella prima del nuovo anno della sua gestione. La prima è quella del 2017, quando un gol di Immobile decise la gara contro il Crotone. L’anno dopo, altro successo: contro la Spal a Ferrara, al 90’ il risultato era 2-5, con il bomber di Torre Annunziata autore di uno storico poker. Infine il 2019, aperto dal 4-1 al Novara in Coppa Italia. Poker firmato Luis Alberto, ancora Immobile e Milinkovic.

